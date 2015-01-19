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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 11:07 BJT

韩国股市：早盘上涨近1%，大宗商品类股受油价反弹提振

“市场上周被瑞士的举措所震撼，但之后迅速反弹。另外，欧洲实施
刺激措施的憧憬以及油价反弹都为市场加速反弹铺平了道路，”大信证券
分析师Lee Kyung-min表示。
    
    分析师表示，对大宗商品价格挫跌和希腊可能退出欧元区将带来巨大
损失的忧虑缓解，再加上欧洲央行可能采取量化宽松举措的前景，都应该
会提振海外市场买兴。
    
    造船与能源类股表现突出。大宇造船 飙升6.4%，韩国最
大炼油商SK Innovation 劲升7%。
    
    韩国政府周日表示将批准两家新赌场度假村的建筑许可后，博彩类股
大涨。在KOSDAQ挂牌的Paradise 上涨3.4%，Grand
Korea Leisure 劲扬4%。(完)
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