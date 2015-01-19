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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:45 BJT

韩国汇市：韩元小幅下跌，美元受美国消费者信心冲高支撑

路透首尔1月19日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中小幅下跌，美元受到美国消费者信
心升至11年高点的支撑，该数据进一步显示美国这个全球最大经济体仍处于稳健的轨道上。
    
    0205GMT，韩元兑美元 报1,080.1韩元，自周五收盘时的两个半月最高收位1,
077.3回落。
    
    
                                 0205GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,080.1       1,077.3
    日圆/韩元       9.2118/328        9.1618
    韩国公债期货 *          108.46        108.56
    韩国综合股价指数     1,906.17       1,888.13
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 张若琪)
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