《交易视点》中国短期降准降息概率下降，债市避险情绪难持久--国泰君安

路透上海1月19日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，中国广义信贷扩张加速，政策层着力降低金融杠杆避免资金脱实向虚，短期降准降息概率下降。黑天鹅事件出现，但避险情绪未必持久，债市持续震荡的概率比较高。

报告称，中国债市收益率可能去挑战前期低点，但仍然是在底部震荡区域，技术层面也随时可能出现大幅反弹。包括融资改善、货币政策低于预期、汇率贬值压力、经济企稳、商品反弹带来的通胀预期等中期的利空因素仍然未消除。

美联储三轮QE和欧央行两轮LTLRO表明，在避险行情下，抱团无风险资产未必长久，最终量宽政策和低息资金扩张将刺激风险资产上涨。同时中国经济企稳信号不可忽视，信贷反弹、地产回暖、基建加快将对利率产品估值产生压力，关注大宗商品未来可能的反弹风险。

**信用债：继续向短端和向产业债倾斜**

信用基本面仍然平稳。1月信用债尤其是低评级债券到期量不大，暴露偿债风险概率相对小；年报前真空期有助于市场保持平稳；近期房地产负面消息难撼动短期行业基本面改善预期；但城投债仍然是信用基本面最大的不确定性因素。

短期供需关系仍然无忧。通常3月份之前信用债净供给都较少；城投债一级发行萎缩的供给空缺仍难填补；公司债扩容对市场的短期冲击有限；前期受资金面紧张以及利差拉大压制的需求有望逐步释放。

前期利差走扩后整体仍有收窄空间。短融利差全面接近甚至高于历史3/4分位数，3年中票普遍处于历史中位数附近，5年期整体偏低，不过AA-评级长短端利差均还高于历史3/4分位数；从绝对收益率水平来看，整体仍然位于历史中位数以上。

曲线仍然非常平坦。几乎所有品种的3-1年、5-3年期限利差都处于历史最低水平区域，曲线仍然非常平坦，酝酿变陡和变盘动力。

继续向短端和向产业债倾斜。博弈曲线变陡交易机会，博弈产业债信用基本面平稳状态下的利差修复，但城投债受制于政府债券甄别以及后续再融资问题仍存在不确定性。

**转债策略：抓住市场调整契机**

监管部门的组合拳对股市短期利空，预计回调不可避免。但长期来看，在此次监管加强限制资金脱实入虚，货币宽松值得期待。

转债方面，随着触发赎回条款的转债相继退市，转债市场规模急剧收缩，建议投资者抓住此次市场调整契机，在适当的时机配置尚未进入转股期的转债标的。

标的方面，给予石化、民生、浙能、南山、东方、中海、深机、冠城、格力、同仁转债“增持”评级。(完)