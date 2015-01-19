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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:58 BJT

更正-中国新债：进出口行周四招标至多220亿元四期债，含1、2、5和7年期

(更正：标题和内文发行量应为“220亿元”，非“200亿元”，并更正表格内发行量。)

路透上海1月19日 - 中国进出口银行周一发布公告，将于周四(22日)在银行间债市招标发行至多总额220亿元人民币的四期固息债，含一、二、五和七年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债为该行今年第1至4期债，具体发行条款如下：

1-4期

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招标规模上限 1/2/7年期各为50亿元；五年期为70亿元

期限/计息方式 1/2/5/7年固息

招标时间 1/2年：1月22日上午10:00-11:00

5/7年：1月22日上午10:00-11:30

中标方式 单一利率(荷兰式)

起息日 1月26日

缴款日 1月26日

分销期 1/22-1/26

上市日 1年：1月28日；2/5/7年：1月30日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5/7年：0.10%

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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