台湾债市：10年公债殖利率随美债反弹，关注明日20年券标售结果

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月19日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一早盘随美债跌深反弹。交易员称，主流券殖利率盘初走扬，不过银行端交易商伺机逢高进场承接，料今日103/13暂在1.50%附近整理，观望明日20年新券104/2标售结果。
他们指出，近期欧元区议题成为国际债市焦点，包括欧洲央行(ECB)本周将对购买政府公债计划做出决定及希腊退出欧元区等干扰因素，后续皆待持续观察，此皆吸引买盘进场布局，且今日外资汇入带动台币盘初趋升，亦有助于缓和台债短券殖利率涨幅。
〞买盘等待好点价位再进场，殖利率大弹不易。〞一位证券商交易员说。
20年期公债104/2期 将在周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。交易员指出，盘初104/2殖利率落在2.05-2.06%，市场初估今年该首档长券标售利率料落在此区间附近，主要仍视寿险端买盘力道而定。
美国公债价格上周五下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了近期美债的升势。指标10年期公债 跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4个基点。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.49-1.51%
本地时间10:41时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率升3.26基点，报1.5050%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格下挫结束五日连涨，因数据刺激获利了结
--《综述》美联储官员称，低通胀并不妨碍升息
--《焦点》市场动荡过后，投资者关注ECB是否将推出购债计划
--标题新闻：旧金山联储总裁称美公债收益率走低与“美国经济及联储无关”，主要是因全球成长疲弱 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率