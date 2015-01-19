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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:48 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债反弹，关注明日20年券标售结果

路透台北1月19日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一早盘随美债跌深反弹。交易员称，主流券殖利率盘初走扬，不过银行端交易商伺机逢高进场承接，料今日103/13暂在1.50%附近整理，观望明日20年新券104/2标售结果。

他们指出，近期欧元区议题成为国际债市焦点，包括欧洲央行(ECB)本周将对购买政府公债计划做出决定及希腊退出欧元区等干扰因素，后续皆待持续观察，此皆吸引买盘进场布局，且今日外资汇入带动台币盘初趋升，亦有助于缓和台债短券殖利率涨幅。

〞买盘等待好点价位再进场，殖利率大弹不易。〞一位证券商交易员说。

20年期公债104/2期 将在周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。交易员指出，盘初104/2殖利率落在2.05-2.06%，市场初估今年该首档长券标售利率料落在此区间附近，主要仍视寿险端买盘力道而定。

美国公债价格上周五下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了近期美债的升势。指标10年期公债 跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4个基点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.49-1.51%

本地时间10:41时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率升3.26基点，报1.5050%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格下挫结束五日连涨，因数据刺激获利了结

--《综述》美联储官员称，低通胀并不妨碍升息

--《焦点》市场动荡过后，投资者关注ECB是否将推出购债计划

--标题新闻：旧金山联储总裁称美公债收益率走低与“美国经济及联储无关”，主要是因全球成长疲弱 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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