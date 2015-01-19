中国股市：沪综指早盘大跌6.3%，金融股受利空影响全线大跌打击市场人气

路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周一早盘大跌6.3%，今日股指受周末利空因素影响大幅低开，券商股和保险股接近全线跌停。分析师表示，此前金融板块估值修复行情已基本到位，监管层规定对该板块调整起到推波助澜作用，同时利空消息打击了未来资金入场的积极性。

沪综指 早盘报3,163.72点，跌212.78点或6.30%，上证A股午盘成交2,683亿元人民币。

“ 它对市场短期冲击确实存在的，今天领跌的还是金融类板块以及前期涨幅过大的一些股票、一些权重股。”方正证券策略分析师陈敏表示，今日大盘低开的因素很明确，主要来自于周末期间的两个利空消息。

他指出，本轮行情主要的驱动力来自于资金驱动，融资业务和部分银行资金借助金融工具绕道进入资本市场是入市资金的重大来源之一。监管层规定都是针对最核心的资金，这是导致今日市场下跌的主要原因。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券 ，广发证券 采取责令限期改正的措施等。

他并认为，证监会规定影响的是融资业务的增量部分，会导致融资资金规模上行速率的减缓，目前增量部分的规模在几百亿左右，但市场日均成交量平均在几千亿水平，因此新规实质性冲击预计并没有那么大。

陈敏还称，当前大类资产配置向权益类资产搬家的大趋势已经形成，银监会新规难以改变这一趋势。因此监管层两规定对心理层面的冲击大于实质性冲击，需要时间去消化，但不会改变市场运行方向，只是短期市场调整压力继续存在。

中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

中信证券上周五晚间还公告称，其第一大股东中信有限近日在上海证交所二级市场减持约3.48亿股A股，占公司总股本3.16%。据上周中信证券A股股价，中信有限近期减持规模超100亿元。该股早盘收至跌停。