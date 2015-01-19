《中国2015年已发行金融债一览表》--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 以下为中国2015年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月6日 40 3 3.85% 5.10 *增发1 1月13日 50 3.8220% 5.04(第二次增发，参考收益率) 2014年30期 1月6日 40 1 3.8045% 3.90(第二次增发，参考收益率) *增发3 1月13日 40 3.7938% 4.64(第三次增发，参考收益率) 2014年27期 1月6日 60 5 3.9830% 2.68(第四次增发，参考收益率) *增发5 1月13日 60 3.9360% 3.80(第五次增发，参考收益率) 2014年28期 1月6日 60 7 4.1513% 1.78(第四次增发，参考收益率) *增发5 1月13日 50 4.0830% 2.70(第五次增发，参考收益率) 2014年29期 1月6日 60 10 4.1392% 1.78(第四次增发，参考收益率) *增发5 1月13日 60 4.0891% 2.81(第五次增发，参考收益率) 总计 520 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) (年) 第一期 1月12日 130 3 3.94% 3.88 第二期 1月12日 130 5 4.02% 3.31 总计 260 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 暂无 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------------------- 暂无 注:1、*代表新增 2、中国2014年已发行金融债一览表请点选 3、中国2013年已发行金融债一览表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 吴芳；审校 李宏薇)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率