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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 11:01 BJT

台湾股市：盘中上涨0.6%，面板制造商友达与群创领涨

路透台北1月19日 - 台湾股市周一盘中上涨0.6%，追随亚洲地区其他
股市走势，面板制造商领军电子股走扬。
    
    0235 GMT，台股加权股价指数 上涨至9,197.03点，周五收低0
.3%。
    
    全球第四大面板制造商友达光电 与群创光电 分别
上涨约3%。
    
    电子类股 与金融保险类股 各自上扬0.7%与0.4%。(完)
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