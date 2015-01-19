版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:34 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 *6.50% AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限7.71% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 盘山县国资 6 7 1/20簿记建档 *上限8.55% AA- 1/21-1/23 国泰君安证券

(第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 湘潭九华 15 7 1/20簿记建档 *上限7.10% AA 1/21-1/23 海通证券 经济建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 西南证券 ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 *6.87% AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 望城经开区 12 7 1/21簿记建档 上限8.80% AA 1/22-1/23 财富证券 建设开发公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 本溪城市建设 9 7 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/26 国泰君安证券 投资发展公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 盘锦双台子区 8 7 1/21簿记建档 上限9.58% AA- 1/22-1/26 东方花旗证券 经济开发投资 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 德宏州宏 11 7 1/22簿记建档 上限7.73% AA 1/23-1/27 天风证券 康投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/27 银河证券

（附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 郴州高科 15 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/28 西南证券 投资控股 （第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 营口沿海 15 7 1/23簿记建档 上限7.6% AA 1/26-1/28 长城证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 南充航空港 15 7 1/23簿记建档 上限8.25% AA 1/26-1/28 爱建证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福州城乡 6 7 1/23簿记建档 上限7.95% AA+ 1/26-1/28 中信建投证券 建设发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 -- AA 1/26-1/30 国金证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 上限8.05% AA 1/26-1/30 东海证券

(第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南省中小 3.22 6 1/23簿记建档 上限9.01% AA 1/26-1/28 大通证券 企业集合债券 (附设第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保公司担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐