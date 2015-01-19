《中国企业债发行日程表》--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 *6.50% AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限7.71% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 盘山县国资 6 7 1/20簿记建档 *上限8.55% AA- 1/21-1/23 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 湘潭九华 15 7 1/20簿记建档 *上限7.10% AA 1/21-1/23 海通证券 经济建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 西南证券 ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 *6.87% AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 望城经开区 12 7 1/21簿记建档 上限8.80% AA 1/22-1/23 财富证券 建设开发公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 本溪城市建设 9 7 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/26 国泰君安证券 投资发展公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 盘锦双台子区 8 7 1/21簿记建档 上限9.58% AA- 1/22-1/26 东方花旗证券 经济开发投资 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 德宏州宏 11 7 1/22簿记建档 上限7.73% AA 1/23-1/27 天风证券 康投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/27 银河证券
（附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 郴州高科 15 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/28 西南证券 投资控股 （第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 营口沿海 15 7 1/23簿记建档 上限7.6% AA 1/26-1/28 长城证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 南充航空港 15 7 1/23簿记建档 上限8.25% AA 1/26-1/28 爱建证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福州城乡 6 7 1/23簿记建档 上限7.95% AA+ 1/26-1/28 中信建投证券 建设发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 -- AA 1/26-1/30 国金证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 上限8.05% AA 1/26-1/30 东海证券
(第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南省中小 3.22 6 1/23簿记建档 上限9.01% AA 1/26-1/28 大通证券 企业集合债券 (附设第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保公司担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率