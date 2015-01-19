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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 16:21 BJT

表格：瑞士12月生产者/进口物价较上年同期下滑2.1%

路透苏黎世1月19日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士12月生产者/进口物价较上年同期下滑2.1%，较前月下滑0.4%。

12月生产者物价较上年同期下降1.7%，进口物价同比下降3.0%。

以下为详细数据：

2014年12月 2014年11月 2013年12月

生产者/进口物价 96.1 96.5 98.1

较上年同期(%) -2.1 -1.6 -0.4

较上月(%) -0.4 -0.7 0.0(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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