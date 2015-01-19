表格：欧元区11月直接投资/证券投资净流入403亿欧元

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透法兰克福1月19日 - 欧洲央行周一公布： * 欧元区11月经季节调整经常帐盈余181亿欧元，10月为盈余195亿欧元 * 欧元区11月未经季节调整经常帐盈余246亿欧元，10月为盈余297亿欧元 * 欧元区11月直接投资/证券投资净流入403亿欧元，10月为净流入464亿欧元 以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)： 欧元区贸易/经常帐收支 11月 10月 12个月累计 -------------------------------------------------------------- 经常帐 24.6 29.7 (30.6) 238.9 贸易收支 21.5 25.5 (26.3) 231.0 劳务 5.8 6.0 (5.8) 81.1 资本帐 2.2 1.8 (1.7) 20.0 金融帐 76.6 33.3 (34.5) 418.9 直接投资 28.1 -1.0 (1.8) 91.4 证券投资 12.2 47.4 (51.3) 59.3 直接及证券投资 40.3 46.4 (53.0) 150.7 金融衍生品 3.9 0.6 (0.2) 45.4 其他投资 34.2 -14.8 (-19.8) 220.7 经季节调整经常帐 18.1 19.5 (20.5) 241.6 注:括号内为前值。 浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)