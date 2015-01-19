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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 17:10 BJT

表格：欧元区11月直接投资/证券投资净流入403亿欧元

路透法兰克福1月19日 - 欧洲央行周一公布：
    
    * 欧元区11月经季节调整经常帐盈余181亿欧元，10月为盈余195亿欧元
    * 欧元区11月未经季节调整经常帐盈余246亿欧元，10月为盈余297亿欧元
    * 欧元区11月直接投资/证券投资净流入403亿欧元，10月为净流入464亿欧元
    
    
    以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：
    
    欧元区贸易/经常帐收支         11月        10月         12个月累计
    --------------------------------------------------------------
    经常帐                       24.6        29.7 (30.6)     238.9
     贸易收支                    21.5        25.5 (26.3)     231.0
     劳务                         5.8         6.0 (5.8)       81.1
    资本帐                        2.2         1.8 (1.7)       20.0
    金融帐                       76.6        33.3 (34.5)     418.9
     直接投资                    28.1        -1.0 (1.8)       91.4
     证券投资                    12.2        47.4 (51.3)      59.3
     直接及证券投资              40.3        46.4 (53.0)     150.7
     金融衍生品                   3.9         0.6 (0.2)       45.4
     其他投资                    34.2       -14.8 (-19.8)    220.7
     经季节调整经常帐            18.1        19.5 (20.5)     241.6
     注:括号内为前值。
    
     浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here
    
      

 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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