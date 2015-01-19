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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 13:41 BJT

中国股市：沪综指午盘扩大跌幅至7%，跌势出现进一步蔓延

路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周一午盘涨幅扩大至逾7%，跌势出现进一步蔓延。分析师指出，今日盘中多数股票下跌，午市前后随着蓝筹股的整体性回调，大盘跌幅有所扩大。

“（消息）整个限制了短期资金入场的节奏，降低了市场的风险偏好。”首创证券策略分析师邵帅表示。

沪深300指数 午盘跌7%。

北京时间13:40分，沪综指 午盘报3,152.93 点，跌223点或6.6%，上证A股午盘成交3,186亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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