台湾货币市场：短率稳在低位，外资汇入令资金更多

* 外资汇入，拆款市场资金更多

* 大型机构开始提供跨月拆款资金

* 短票买气未受提领新钞影响

记者 董永年

路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周一持稳低档。资金调度人士指出，虽然本周台银排定提领新钞的银行家数及总量变多，但因近日外资汇入量变大，外商银行资金相当宽裕，让短率仍稳在上日区间。

他们表示，特定大型金融机构今日开始提供跨月拆款资金，两周拆款利率为0.495%。由于市场资金相当宽裕，因此有的票券商尚未有拆入需求。但预料此一利率对金融同业有带动作用，下周接近月底时，拆款利率料将上调。

〞今天钱有点多，很多(外商银)问我要不要。 〞一位银行资金拆入方交易员说。

台币兑美元 周一盘初再升逾1角以上，因外资汇入。交易员表示，尽管韩元 盘初走贬，但外资回头汇入台湾，而进口商也有入场买汇。

针对大型金融机构提供的跨月拆款利率，一大型票券商交易主管认为，目前月内拆款利率落在0.41-0.43%，跨月顶多往上加4基点就差不多了。不过大型银行通常对利率较为坚持，因此除非出现资金缺口，否则不会在此时就以较高利率拆入。

本地时间14:06时：

--台币兑美元 升1.41角，报31.504。

--台湾加权股价指数 涨0.39%，报9,174.06点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.385%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.450%。

**短票买气尚可**

短票方面，大型票券商表示，虽然自本周起，提领新钞的银行家数与总数变多，但今日短票的买气还可以，利率区间与上周五相同。

“农历年前与年后的利率差距不大，显示市场资金充裕。”一位大型票券交易员说。

票券商认为，1月资金面的状况应该不至于紧俏，下周虽还是会有月底效应，但预料利率走高的幅度有限。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.63-0.66%，皆大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率在0.609%。

台湾央行周一存单到期金额2,032.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周二957亿、周三806亿、周四3,194亿及周五3,571.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为9亿台币，累积至周日超额准备为975亿台币、加计前期1%的超额准备为3,103亿台币。

**投信、寿险需求强**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易员称，投信、寿险端资金去化需求仍强，交投较为青睐公司债RP承作标的，惟券源不足以因应，部分转进公债RP，令整体RP利率续处低档。

他们指出，本周主要交割因子落点都在周五，包括20年公债104/2及国际板债券等，买盘主要来自寿险业，后续关注寿险端资金流动，目前寿险端资金仍显偏多，并未感受到交割前资金抽离的情况。

〞资金还是偏多，但还不愿意跨过农历年，怕农历年会有走钱。〞一证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。