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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 11:37 BJT

台湾债市：RP利率持稳，投信及寿险端买券需求仍强

路透台北1月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易员称，投信、寿险端资金去化需求仍强，交投较为青睐公司债RP承作标的，惟券源不足以因应，部分转进公债RP，令整体RP利率续处低档。

他们指出，本周主要交割因子落点都在周五，包括20年公债104/2及国际板债券等，买盘主要来自寿险业，后续关注寿险端资金流动，目前寿险端资金仍显偏多，并未感受到交割前资金抽离的情况。

〞资金还是偏多，但还不愿意跨过农历年，怕农历年会有走钱。〞一证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。

本周本地债券还本则有：周一仲琦 转换公司债6.5亿台币、渣打银行金融债6亿台币、纬创 海外公司债2.8亿美元、佳总 转换公司债1.5亿台币；周四南港轮胎 转换公司债15亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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