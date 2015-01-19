台湾债市：RP利率持稳，投信及寿险端买券需求仍强

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易员称，投信、寿险端资金去化需求仍强，交投较为青睐公司债RP承作标的，惟券源不足以因应，部分转进公债RP，令整体RP利率续处低档。
他们指出，本周主要交割因子落点都在周五，包括20年公债104/2及国际板债券等，买盘主要来自寿险业，后续关注寿险端资金流动，目前寿险端资金仍显偏多，并未感受到交割前资金抽离的情况。
〞资金还是偏多，但还不愿意跨过农历年，怕农历年会有走钱。〞一证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。
本周本地债券还本则有：周一仲琦 转换公司债6.5亿台币、渣打银行金融债6亿台币、纬创 海外公司债2.8亿美元、佳总 转换公司债1.5亿台币；周四南港轮胎 转换公司债15亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率