银行观点：油价回落对香港经济促进作用有限，不宜高估影响--恒生

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 香港恒生银行 周一发表研究报告称，国际原油价格急挫有利纾缓通胀压力，但对出口以至整体经济增长的促进作用有限，不宜高估有关影响。
报告指出，油价下滑对香港的刺激作用主要体现于私人消费扩张，其对出口的作用虽属正面，但贡献程度却相当有限。而市场在判断油价回落对经济增长的影响时，往往忽略了香港现时的发电燃料组合是以燃煤为主，原油价格变幅并非完全反映在零售燃料价格，而住户因油价下滑所获得的收益未必悉数转化成消费。
“油价回落难以显着改变香港当前的经济形势。”恒生银行高级经济师林俊泓在报告中称，“油价急挫固然可为经济增长提供额外动力，但其作用不宜高估。”
在考虑上述因素以及油价回落有助巩固市场信心的间接刺激作用后，恒生估计，过去半年油价下滑约50美元，可提高2015年本港本地生产总值约0.2个百分点。
报告并称，预期此轮油价下跌将降低香港通胀率约1个百分点，但该行维持对通胀趋势的预测，2015年整体通胀率将由2014年预测的4.4%，降低至3.5%。
此外，鉴于本港出口市场同时覆盖贸易状况正在恶化的原油出口国，估计本港从贸易方面得到的支持作用只属温和。
恒生此前称，香港经济增长模式将发生变化，改为以资本投入及生产力提升为主要增长动力来源。预期在2015-2020年间每年平均增长3.3%，增速有所减慢，主要受周期性因素影响，而非由结构性因素主导。
香港政府此前预期，2014年全年GDP会有2.2%实质经济增长。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率