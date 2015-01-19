银行观点：油价回落对香港经济促进作用有限，不宜高估影响--恒生

路透香港1月19日 - 香港恒生银行 周一发表研究报告称，国际原油价格急挫有利纾缓通胀压力，但对出口以至整体经济增长的促进作用有限，不宜高估有关影响。

报告指出，油价下滑对香港的刺激作用主要体现于私人消费扩张，其对出口的作用虽属正面，但贡献程度却相当有限。而市场在判断油价回落对经济增长的影响时，往往忽略了香港现时的发电燃料组合是以燃煤为主，原油价格变幅并非完全反映在零售燃料价格，而住户因油价下滑所获得的收益未必悉数转化成消费。

“油价回落难以显着改变香港当前的经济形势。”恒生银行高级经济师林俊泓在报告中称，“油价急挫固然可为经济增长提供额外动力，但其作用不宜高估。”

在考虑上述因素以及油价回落有助巩固市场信心的间接刺激作用后，恒生估计，过去半年油价下滑约50美元，可提高2015年本港本地生产总值约0.2个百分点。

报告并称，预期此轮油价下跌将降低香港通胀率约1个百分点，但该行维持对通胀趋势的预测，2015年整体通胀率将由2014年预测的4.4%，降低至3.5%。

此外，鉴于本港出口市场同时覆盖贸易状况正在恶化的原油出口国，估计本港从贸易方面得到的支持作用只属温和。

恒生此前称，香港经济增长模式将发生变化，改为以资本投入及生产力提升为主要增长动力来源。预期在2015-2020年间每年平均增长3.3%，增速有所减慢，主要受周期性因素影响，而非由结构性因素主导。