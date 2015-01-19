中国债市动态：现券收益率略跌，股市大跌支撑避险需求

路透上海1月19日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略跌，证监会整顿融资融券业务导致今日股市开盘即大跌，避险情绪泛起支撑债市买盘，不过由于资金面偏紧，收益率下行动力亦有限，IRS(利率互换)也仅维持震荡表现。

交易员并指出，银监会有关委托贷款的管理新规对信用产品特别是城投债影响偏负面，但由于债市短期整体仍处于强势格局，暂未看到信用债受到明显冲击。

“10年国债最多时下了2-3个(基)点，后来回来1个点;IRS早上没方向，有人给有人拿的，现在fixing(回购定盘利率)出来了稍微下来一点，也跟昨天收盘差不多，”上海一银行交易员称。

中国股市沪综指周一早盘大跌5.5%，作为本轮A股上涨行情领头羊的券商股和保险股大面积跌停。证监会上周五宣布整顿融资融券业务结果，中信证券 等多家券商受到处罚；而且中信证券大股东高位减持，重仓金融股的投资者及融资盘大量出逃，以规避短期风险。

北京一银行交易员并谈到，目前基本面和政策面的走向仍支持债市向好，而今日流动性主要受缴税等因素影响有所波动，不过随着上周新股申购冻结资金陆续解冻，资金面有望转暖，现券还有震荡走强的空间。

上海一券商交易员谈到，近期信用债走势较为火热，尽管委托贷款新规出台对于信用债属于利空因素，但在整体市场强势支撑下，信用债表现暂未有明显变化。

中国银监会上周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

国债期货主力合约TF1503 盘初一度涨逾0.2%，随后冲高回落陷入震荡，早盘收报97.470元人民币，较上日结算价升0.032元或0.03%。