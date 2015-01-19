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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 12:32 BJT

****敬告客户：路透中文新闻取消拉美汇市收盘报道****

亲爱的客户，您好：

因应路透中文新闻调整报道内容，于1月19日起取消拉美汇市收盘报导，相关内容并入“金砖国家股汇市收盘纵览” 。

稿件调整造成您的不便，请您见谅。如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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