中国汇市：人民币早盘随中间价大跌，瑞郎“黑天鹅”引致的恐慌犹存

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 人民币早盘随中间价跌至逾半月低位
* 境内外价差较阔刺激套利盘境内购汇
* 瑞郎“脱欧”造成的短期扰动犹存
* 人民币仍未形成贬值趋势
路透北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大跌，上一交易日离岸CNH大幅下挫亦有带动。交易员称，目前市场还笼罩在瑞郎“脱欧”黑天鹅事件的恐慌余波中，加上境内外价差较阔，均推动早盘人民币跌至逾半月低位，但长期的贬值趋势还未形成。
他们并称，中间价因美元指数走强而低开，离岸CNH与境内价差走阔亦带动套利盘在境内购汇境外结汇。而瑞士央行突弃瑞郎兑欧元汇率上限造成人民币汇率短期波动，但长期影响有限。
“市场还在消化（瑞郎脱钩欧元）这一事件的影响，但从长期看，这并不会成为影响的主要因素。”一中资大行交易员表示。
北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.2158元，上日收报6.2066元。今日人民币兑美元中间价 为6.123元，上日中间价为6.1188元。
交通银行资管高级分析师陈鹄飞表示，可能是海外市场预期2014年中国经济增长不及7.5%的目标，因而包括人民币汇率、铜、铁矿石等与中国概念有关的投资品短期存在卖压。不过这种短期的超调应该不会演变为趋势，可以择时低价买入中国概念资产。
中国国家统计局将于本周二（20日）发布2014年GDP数据。中国去年确定的经济增长目标是GDP增长7.5%左右，市场普遍预计政府将下调今年增速目标至7%左右。
全球汇市，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3265/6.3315，上日尾盘为6.3245。
北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2288/6.2308元，上一交易日尾盘报6.2433元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率