中国汇市：人民币早盘随中间价大跌，瑞郎“黑天鹅”引致的恐慌犹存

* 人民币早盘随中间价跌至逾半月低位

* 境内外价差较阔刺激套利盘境内购汇

* 瑞郎“脱欧”造成的短期扰动犹存

* 人民币仍未形成贬值趋势

路透北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大跌，上一交易日离岸CNH大幅下挫亦有带动。交易员称，目前市场还笼罩在瑞郎“脱欧”黑天鹅事件的恐慌余波中，加上境内外价差较阔，均推动早盘人民币跌至逾半月低位，但长期的贬值趋势还未形成。

他们并称，中间价因美元指数走强而低开，离岸CNH与境内价差走阔亦带动套利盘在境内购汇境外结汇。而瑞士央行突弃瑞郎兑欧元汇率上限造成人民币汇率短期波动，但长期影响有限。

“市场还在消化（瑞郎脱钩欧元）这一事件的影响，但从长期看，这并不会成为影响的主要因素。”一中资大行交易员表示。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.2158元，上日收报6.2066元。今日人民币兑美元中间价 为6.123元，上日中间价为6.1188元。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞表示，可能是海外市场预期2014年中国经济增长不及7.5%的目标，因而包括人民币汇率、铜、铁矿石等与中国概念有关的投资品短期存在卖压。不过这种短期的超调应该不会演变为趋势，可以择时低价买入中国概念资产。

中国国家统计局将于本周二（20日）发布2014年GDP数据。中国去年确定的经济增长目标是GDP增长7.5%左右，市场普遍预计政府将下调今年增速目标至7%左右。

全球汇市，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3265/6.3315，上日尾盘为6.3245。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2288/6.2308元，上一交易日尾盘报6.2433元。