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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 12:14 BJT

香港新股：联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团 的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。

报导并称，中金与瑞银 正在协助联想控股筹备IPO计划。

联想控股方面尚未就上述报导回覆路透的电邮查询。

联想控股为中国大型综合企业，业务涵盖资讯科技、房地产、消费与现代服务、化工新材料以及现代农业五大行业，旗下企业包括联想集团、神州数码 、君联资本（原联想投资）、弘毅投资和融科智地等。据其网页介绍，2013年综合营业额2,440亿元人民币，总资产2,070亿元。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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