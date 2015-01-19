香港新股：联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团 的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。
报导并称，中金与瑞银 正在协助联想控股筹备IPO计划。
联想控股方面尚未就上述报导回覆路透的电邮查询。
联想控股为中国大型综合企业，业务涵盖资讯科技、房地产、消费与现代服务、化工新材料以及现代农业五大行业，旗下企业包括联想集团、神州数码 、君联资本（原联想投资）、弘毅投资和融科智地等。据其网页介绍，2013年综合营业额2,440亿元人民币，总资产2,070亿元。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)