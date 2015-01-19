《HOME专栏》醒醒吧，没有铜博士这回事！

**没有铜博士这回事**

那么本周铜价崩跌在告诉我们什么呢？

并不是说，世界经济像铜价上次触及这些水平时一样再次崩盘。

今年全球铜需求仍将增长，尽管会因中国经济趋缓而放慢步伐。ICSG预计，即便是中国，剔除融资抵押需求的实质工业需求也将增长5%左右，增幅几乎比其他地区都要高。

另外，国储局收储的积极性可能也会大增，从而支撑进口。

相反，这说明2015年全球供应将进一步加速增长，精炼铜市场很可能会在五年供应不足后首次出现供应过剩。

毕竟，这才是铜价多月来不断下滑的原因。

这也告诉我们，中国资金是铜市里新的主宰者。上周三盘初，这些资金联合发力打压，导致铜市剧挫，其他技术型基金全线跟进，使铜价跌破重要技术位。

正如其他大宗商品，铜价受到各种供需力量的综合作用，再加上库存周期的影响，会出现不理智的繁荣期，和同样不理智的萧条期。

市场是复杂且不可预期的，因此波动性也很大。它们不可能退化到单方面因素可以一手遮天。