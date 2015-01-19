《HOME专栏》醒醒吧，没有铜博士这回事！

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
**没有铜博士这回事**
那么本周铜价崩跌在告诉我们什么呢？
并不是说，世界经济像铜价上次触及这些水平时一样再次崩盘。
今年全球铜需求仍将增长，尽管会因中国经济趋缓而放慢步伐。ICSG预计，即便是中国，剔除融资抵押需求的实质工业需求也将增长5%左右，增幅几乎比其他地区都要高。
另外，国储局收储的积极性可能也会大增，从而支撑进口。
相反，这说明2015年全球供应将进一步加速增长，精炼铜市场很可能会在五年供应不足后首次出现供应过剩。
毕竟，这才是铜价多月来不断下滑的原因。
这也告诉我们，中国资金是铜市里新的主宰者。上周三盘初，这些资金联合发力打压，导致铜市剧挫，其他技术型基金全线跟进，使铜价跌破重要技术位。
正如其他大宗商品，铜价受到各种供需力量的综合作用，再加上库存周期的影响，会出现不理智的繁荣期，和同样不理智的萧条期。
市场是复杂且不可预期的，因此波动性也很大。它们不可能退化到单方面因素可以一手遮天。
如果铜博士没有告诉过你这个，那是因为他根本不存在。不好意思，跟你说了一件让你失望的事。(完) (编译 蔡美珍/陈宗琦/戴素萍/王颖；审校 杜明霞/徐文焰/许娜/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)