中国证券：证监会主席称将推动内地与香港两地跨境财富管理业务发展

路透北京1月19日 - 中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，支持推动两地跨境财富管理业务发展。中国“一带一路”战略的实施，将有力促进区域内生产要素的有序流动和优化配置，为亚洲财富管理提供新的增长点。

证监会网站周五刊登他在亚洲金融论坛上讲话称，沪港通开启为两地财富管理行业提供了新的发展空间。近年来内地财富管理需求旺盛，但境内产品种类和参与境外投资途径有限，资产配置范围受限，这就迫切要求继续深化内地与香港金融合作。

肖钢表示，有必要推动亚洲金融市场相互开放，努力实现亚洲金融市场在规则、制度、标准方面的协调与对接，提高亚洲金融市场基础设施的通用性，增强亚洲地区跨境投融资的便利性，加强亚洲金融机构及从业人员的交流合作，实现亚洲各国金融市场融合发展。

他并称，要推动亚洲财富管理经营模式转变，大力培育亚洲的财富管理机构，提高综合竞争力，树立亚洲财富管理的信誉和品牌，培植亚洲财富管理文化。要加强财富管理教育和宣传，培育管理财富的意识和能力。