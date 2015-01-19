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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    1月19日当周
    
    1月20日-21日    
    2330 澳洲消费者信心                                 1月             --       -5.7%
    
    1月20日(二) 
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)            第四季           持平      +0.3%
                                  (较上年同期)                        +0.9%      +1.0%

    1月21日(三)
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        11月             --      +3.0%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                12月             --       55.2
    
    1月22日(四)  
    2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比      截止11月底           --      27.0%
    
    1月23日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月26日当周
    
    1月26日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月27日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 12月             --         5.0
                          企业信心指数                                  --           1 (完)
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