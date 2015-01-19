马来西亚经济：总理将在周二宣布政策变动，因应油气收入大减

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚总理纳吉布将在周二宣布政府政策变动，其中或包括修订后的预算案，以帮助该国做出调整，应对石油和天然气收入因全球油价下跌而减少的情况。
“明天上午我将宣布必要的调整和政府介入措施，我们需要更加主动地采取行动。”据马来西亚当地新闻门户网站Malay Mail Online，纳吉布在周一表示。
马来西亚2015年预算于2014年10月提交，当时的假设条件为油价保持在每桶100美元，而眼下布兰特原油价格已经下跌超过一半。
马来西亚林吉特(马币)是2014年表现最差的亚洲新兴货币。
分析师认为，马来西亚政府将需下调经济成长，因之前的假设条件已经发生变化，可能导致该国债务相当于国内生产总值(GDP)的比重大幅上升。
政府预计今年经济成长率在5.0-6.0%，市场预估在4%左右。(完)
(编译 洪曦; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率