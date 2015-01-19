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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 12:41 BJT

马来西亚经济：总理将在周二宣布政策变动，因应油气收入大减

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚总理纳吉布将在周二宣布政府政策变动，其中或包括修订后的预算案，以帮助该国做出调整，应对石油和天然气收入因全球油价下跌而减少的情况。

“明天上午我将宣布必要的调整和政府介入措施，我们需要更加主动地采取行动。”据马来西亚当地新闻门户网站Malay Mail Online，纳吉布在周一表示。

马来西亚2015年预算于2014年10月提交，当时的假设条件为油价保持在每桶100美元，而眼下布兰特原油价格已经下跌超过一半。

马来西亚林吉特(马币)是2014年表现最差的亚洲新兴货币。

分析师认为，马来西亚政府将需下调经济成长，因之前的假设条件已经发生变化，可能导致该国债务相当于国内生产总值(GDP)的比重大幅上升。

政府预计今年经济成长率在5.0-6.0%，市场预估在4%左右。(完)

(编译 洪曦; 审校 白云)
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