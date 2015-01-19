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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 13:13 BJT

《全球汇市》欧元持于11年低位附近，静候周四欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1554 1.1567 -0.11 -4.49 1.2097

美元/日圆 117.07 117.61 -0.46 -2.18 119.68

欧元/日圆 135.26 136.04 -0.57 -6.58 144.78

美元/瑞郎 0.8674 0.8572 +1.19 -12.75 0.9941

英镑/美元 1.5135 1.5148 -0.09 -2.81 1.5573

美元/加元 1.1966 1.1983 -0.14 +3.00 1.1618

澳元/美元 0.8216 0.8224 -0.10 +0.59 0.8168

新西兰元/美元 0.7793 0.7788 +0.06 -0.05 0.7797

澳元/日圆 96.180 96.720 -0.56 -1.61 97.750

新西兰元/日圆 91.230 91.590 -0.39 -2.23 93.310

英镑/日圆 177.19 178.16 -0.54 -4.93 186.38

澳元/新西兰元 1.0541 1.0542 -0.01 +0.69 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/洪曦/陈宗琦/孙茉莉/李爽/李婷仪 审校 艾茂林/戴素萍/张荻/郑茵/于春红)
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