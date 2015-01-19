日本金融：主权债CDS表现异常，反映投资人对日本财政状况的忧心

美国信用评等机构穆迪上月将日本主权债信评等由Aa3下调至A1，使其评等逊于佳能 及丰田汽车 等绩优日本企业。

“iTraxx有进一步收紧的空间。企业今年料将实现获利增长，若日经指数升至20,000点附近，则iTraxx有可能跌至60下方，”SMBC日兴证券信贷研究经理Takayuki Atake表示。

利差中有部分原因在于主权CDS是以美元报价，而公司CDS则是以日圆报价。将主权CDS换成日圆，目前交易水准仍较iTraxx低约60个基点。

虽然投资人可能不认为日本企业的可信度要高于政府，但是转换过后的主权利率与iTraxx间的差距仍创下全球金融危机以来最窄，这反映有关于公共债务逐渐升高的层层疑虑。

日本首相安倍晋三12月决定将原定于10月实施的加税延后至2017年年初，令人更加怀疑日本是否能够在2020年之前达成政府减赤目标。

反观日本企业在历经1990年代晚期的本土金融危机之后，对于承担债务采取极度审慎态度。

根据日本央行资金流动数据，公司债规模已较2008年底的高峰萎缩了4%。