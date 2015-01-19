日本金融：主权债CDS表现异常，反映投资人对日本财政状况的忧心

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
美国信用评等机构穆迪上月将日本主权债信评等由Aa3下调至A1，使其评等逊于佳能 及丰田汽车 等绩优日本企业。
“iTraxx有进一步收紧的空间。企业今年料将实现获利增长，若日经指数升至20,000点附近，则iTraxx有可能跌至60下方，”SMBC日兴证券信贷研究经理Takayuki Atake表示。
利差中有部分原因在于主权CDS是以美元报价，而公司CDS则是以日圆报价。将主权CDS换成日圆，目前交易水准仍较iTraxx低约60个基点。
虽然投资人可能不认为日本企业的可信度要高于政府，但是转换过后的主权利率与iTraxx间的差距仍创下全球金融危机以来最窄，这反映有关于公共债务逐渐升高的层层疑虑。
日本首相安倍晋三12月决定将原定于10月实施的加税延后至2017年年初，令人更加怀疑日本是否能够在2020年之前达成政府减赤目标。
反观日本企业在历经1990年代晚期的本土金融危机之后，对于承担债务采取极度审慎态度。
根据日本央行资金流动数据，公司债规模已较2008年底的高峰萎缩了4%。
同一期间，日本公共债务大增约33%，政府因为担心缩紧财政恐将损及经济，因而未能够缩减支出。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪/戴素萍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率