《RUSSELL专栏》乌云笼罩的煤炭业透出些许希望之光

如果全球最大煤炭进口国成了问题区，可以指望其他亚洲地区吗？这时就要把目光转到印度。

由于国有煤矿公司印度煤炭(Coal India) 持续面临难以达成产量目标的问题，加上印度定下积极的电力化计划，印度无疑需要煤炭。

但印度总理莫迪领导的政府，也展现出有意推动煤炭领域改革，包括开放给民营矿商。

这些改革最终可以提振印度国内煤炭产量，抑制预期中的煤炭供应短缺程度；印度政府估计，到2016-17财年时，煤炭供应缺口高达2.65亿吨。

根据线上贸易商mjunction的资料，印度2014年进口2.106亿吨煤炭，较上年增加19%。

从需求角度来看，2015年的进口大有机会再度成长，唯一抑制进口的因素，在于将煤炭从港口运至电厂所需的基础设施不敷使用，以及电力定价受到规范控制，使得燃烧进口煤炭发电不符经济考量。

虽然印度煤炭进口量看来应该会成长，但成长力度是否足以促成一波需求面推动的煤价回升，也令人存疑。

特别是，中国煤炭进口需求前景不明朗，而亚洲其他煤炭进口国的煤炭需求情况则是稳定成长但不算亮眼，更令人不得不怀疑。

最近几周日本企业的并购行动，也被认为可能是煤炭市场翻身的转捩点。

最近的收购案包括三井物产 10年来首次在煤炭领域的投资。三井以7.63亿美元代价，买下巴西淡水河谷 莫桑比克一座矿场的一笔股权，并承诺另外斥资1.9亿美元扩大矿场营运。

但与其说这代表煤炭业即将情势逆转，不如说这些并购活动证实了，煤炭领域资产目前很便宜，引起日本贸易商等长线业者的兴趣。

2015年的不同之处在于，煤炭领域有了一些亮点，有别于过去几年整个煤炭行业都是一片低气压。