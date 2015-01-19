《RUSSELL专栏》乌云笼罩的煤炭业透出些许希望之光

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
如果全球最大煤炭进口国成了问题区，可以指望其他亚洲地区吗？这时就要把目光转到印度。
由于国有煤矿公司印度煤炭(Coal India) 持续面临难以达成产量目标的问题，加上印度定下积极的电力化计划，印度无疑需要煤炭。
但印度总理莫迪领导的政府，也展现出有意推动煤炭领域改革，包括开放给民营矿商。
这些改革最终可以提振印度国内煤炭产量，抑制预期中的煤炭供应短缺程度；印度政府估计，到2016-17财年时，煤炭供应缺口高达2.65亿吨。
根据线上贸易商mjunction的资料，印度2014年进口2.106亿吨煤炭，较上年增加19%。
从需求角度来看，2015年的进口大有机会再度成长，唯一抑制进口的因素，在于将煤炭从港口运至电厂所需的基础设施不敷使用，以及电力定价受到规范控制，使得燃烧进口煤炭发电不符经济考量。
虽然印度煤炭进口量看来应该会成长，但成长力度是否足以促成一波需求面推动的煤价回升，也令人存疑。
特别是，中国煤炭进口需求前景不明朗，而亚洲其他煤炭进口国的煤炭需求情况则是稳定成长但不算亮眼，更令人不得不怀疑。
最近几周日本企业的并购行动，也被认为可能是煤炭市场翻身的转捩点。
最近的收购案包括三井物产 10年来首次在煤炭领域的投资。三井以7.63亿美元代价，买下巴西淡水河谷 莫桑比克一座矿场的一笔股权，并承诺另外斥资1.9亿美元扩大矿场营运。
但与其说这代表煤炭业即将情势逆转，不如说这些并购活动证实了，煤炭领域资产目前很便宜，引起日本贸易商等长线业者的兴趣。
2015年的不同之处在于，煤炭领域有了一些亮点，有别于过去几年整个煤炭行业都是一片低气压。
真要说的话，这应该是预示煤价正在寻找底部，而非大涨，只要供应持续像现在这样大过需求，这个情况应该会持续下去。(完) (译文审校 戴素萍/李婷仪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)