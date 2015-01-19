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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 13:19 BJT

日本数据：12月消费者信心指数升至38.8，五个月来首见上升--政府调查

路透东京1月19日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，12月消费者信
心改善，为五个月来首见。
    
    内阁府调高了对消费者信心指数的看法，称有迹象显示下滑趋势可能
将结束。
    
    12月消费者信心指数由前月的37.7升至38.8。
    
    这项调查开始于1982年，涵盖一般家庭对收入和就业等的看法。一般
家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

    数据细节请点选内阁府官网：
    here(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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