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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 13:59 BJT

卢比汇率：印尼央行总裁预期今年卢比兑美元交投区间在12,200-12,800

路透雅加达1月19日 - 印尼央行总裁周一表示，预期今年卢比兑美元将在12,200至12,800之间交投，要取决于全球经济情况而定。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)在与国会的政府预算会议上表示，12月时印尼有28.4万亿卢比的资金外逃，造成卢比承受压力。

“印尼央行将一直保护(卢比)以抑制其震荡，”阿古斯-马托哇都朱表示。

12月中时，卢比兑美元曾触及1998年以来最弱水准12,930，之后回升。周一0530GMT时，报12,595。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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