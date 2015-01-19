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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 13:41 BJT

澳洲股市：回吐稍早涨幅略微收高，日常消费品和电信类股承压

路透悉尼1月19日 - 澳洲股市周一收高0.2%，午后日常消费品和电信类股承压，因投资者在中国经济数据公布前更加不安。

S&P/ASX 200指数 脱离高位，最终收高9.86点，报5,309.10点；该指数上周五收低0.6%，并创下2013年6月以来最大单周跌幅。

Ozforex 为表现最差的成分股，Woolworths 尾盘跌逾1%，Wesfarmers 下滑0.3%，澳洲电讯 下挫0.8%。(完)
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