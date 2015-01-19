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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:11 BJT

印度经济：将增加对基建的支出，以促进经济成长--财长杰特利

路透新德里1月19日 - 印度财长杰特利周一表示，该国将增加对基础建设的公共支出。

印度政府预计该国需对基建投资8,000亿美元，以使每年经济成长7%，此成长率预估远高于印度央行对本财年的约5.5%预估值。

杰特利将于下月公布2015/16年联邦预算。出于对经济成长放缓的担忧，一些政府助手正在推动调降财政赤字目标，他们认为增加基建项目投资将提振经济成长。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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