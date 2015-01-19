银行观点：全面宽松概率降低，中国年内降准或在两次以内--浦发

路透北京1月19日 - 中国央行货币政策司司长张晓慧近日撰文指出，中国在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健,要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。这引发市场对央行货币政策路径新思考。对此，上海浦发银行 最新报告预计，在“金融热、经济冷”的格局下，今年央行降准操作会在两次以内，定向PSL规模将大幅增加。

浦发银行报告称，股票二级市场过热的局面及其带来的一系列问题，降低了诸如降准、降息等全面宽松政策推出的概率。中国央行的调控方式将发生改变，定向PSL规模将大幅增加，以此达到“宽信贷”的效果；而这可能减少降准必要，预计年内降准在两次以内，甚至可能不降准。

此外，报告称，在稳定短端利率方面，预计MLF、SLO等创新性工具仍将多次使用，同时央行可能重启逆回购，通过下调市场利率引导预期，预计年内回购利率的下调在40个基点。

以下是浦发银行报告要点摘录：

**股市泡沫不会刺激消费**

报告认为，目前的A股市场不存在赚钱效应。以证券投资者信心指数来看，在2014年12月达到71.2，这已经超过了2009年10月的高点，但是统计局发布的消费者信心却持续回落，目前仅在105.5的低点。

这是由于中国股票市场呈现的更多是高波动性，而非稳定、趋势性上涨，居民不会将波动中带来的盈利增加当期消费；此外，中国企业的养老金计划也不完善，即使股市上涨较为持续，居民增加的当期消费也有限。

报告认为，缺乏盈利回升的上涨会增加市场波动，也增加居民资产配置不稳定性。目前，股票市场中实体经济与股价、估值与盈利背离持续增加。

互联网金融发展也使私人部门的资金在存款、货币基金、股票等转换成本较低。一旦股票市场出现调整，价格下挫，去杠杆和负反馈效应增加市场波动，容易导致居民财富缩水，对于消费增长不利。

**股市热挤出实体融资**

报告称，资金的“脱实入虚”增加了实体经济融资成本，也使中国央行货币政策陷入两难。尽管央行在2014年实行了“宽货币”政策操作，但效果有限。在价格方面，11月央行降息后，七天回购利率反而上升了120个BP，三季度企业一般贷款利率依然高达7.26%。在信贷投放方面，经济下行周期中银行风险偏好下降，信贷扩张有限。