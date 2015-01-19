银行观点：全面宽松概率降低，中国年内降准或在两次以内--浦发

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月19日 - 中国央行货币政策司司长张晓慧近日撰文指出，中国在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健,要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。这引发市场对央行货币政策路径新思考。对此，上海浦发银行 最新报告预计，在“金融热、经济冷”的格局下，今年央行降准操作会在两次以内，定向PSL规模将大幅增加。
浦发银行报告称，股票二级市场过热的局面及其带来的一系列问题，降低了诸如降准、降息等全面宽松政策推出的概率。中国央行的调控方式将发生改变，定向PSL规模将大幅增加，以此达到“宽信贷”的效果；而这可能减少降准必要，预计年内降准在两次以内，甚至可能不降准。
此外，报告称，在稳定短端利率方面，预计MLF、SLO等创新性工具仍将多次使用，同时央行可能重启逆回购，通过下调市场利率引导预期，预计年内回购利率的下调在40个基点。
以下是浦发银行报告要点摘录：
**股市泡沫不会刺激消费**
报告认为，目前的A股市场不存在赚钱效应。以证券投资者信心指数来看，在2014年12月达到71.2，这已经超过了2009年10月的高点，但是统计局发布的消费者信心却持续回落，目前仅在105.5的低点。
这是由于中国股票市场呈现的更多是高波动性，而非稳定、趋势性上涨，居民不会将波动中带来的盈利增加当期消费；此外，中国企业的养老金计划也不完善，即使股市上涨较为持续，居民增加的当期消费也有限。
报告认为，缺乏盈利回升的上涨会增加市场波动，也增加居民资产配置不稳定性。目前，股票市场中实体经济与股价、估值与盈利背离持续增加。
互联网金融发展也使私人部门的资金在存款、货币基金、股票等转换成本较低。一旦股票市场出现调整，价格下挫，去杠杆和负反馈效应增加市场波动，容易导致居民财富缩水，对于消费增长不利。
**股市热挤出实体融资**
报告称，资金的“脱实入虚”增加了实体经济融资成本，也使中国央行货币政策陷入两难。尽管央行在2014年实行了“宽货币”政策操作，但效果有限。在价格方面，11月央行降息后，七天回购利率反而上升了120个BP，三季度企业一般贷款利率依然高达7.26%。在信贷投放方面，经济下行周期中银行风险偏好下降，信贷扩张有限。
从原因来看，“金融脱媒”中存款资金理财化趋势未变，银行、资管和券商等资产行业竞争趋加剧，规模驱动、同业竞争影响使资产管理机构风险偏好上升，抬升了较低风险的国债、金融债等成本中枢。这种局面显然并不为央行所乐见，也降低了诸如降准、降息等全面宽松政策推出的概率。（完） (整理 李贺)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率