版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 10:12 BJT

中国房地产：2014年房地产开发投资同比增10.5%，新开工面积下降10.7%

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周二公布，中国2014年房地产开发投资同比增10.5%，1-11月的增速为11.9%。

统计局并公布，2014年房屋新开工面积同比下降10.7%；商品房销售面积同比降7.6%，销售额下降6.3%。

此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比下降9%；同期，商品房销售面积同比下降8.2%，销售额同比降7.8%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐