新兴汇市：人民币带领亚币走跌，马币下跌无视政府政策调整计划

路透1月19日 - 印尼卢比 小跌，受企业美元需求影响。 不过泰铢兑美元 触及近三个月高点，因有外资机构投资人需 求。 不过在欧洲央行周四政策会议之前，投资人对于大举建立新兴亚洲货 币仓位有所迟疑。各界预期欧洲央行将推出购买政府公债计画，藉以抗击 通缩。 “本周亚洲汇市料走势震荡，欧洲央行会议之前没有明确走向，”瑞 典北欧斯安银行(SEB)驻新加坡亚洲策略主管Sean Yokota表示。 “这个事件有可能造成大涨或大跌。我对于本周的建议是降低风险， 且不作方向押注。” 马币(林吉特)兑美元走低，因油价下跌，且人民币不振。 马币更面临着与每日定盘有关的美元需求、以及邻国坡元买盘的压力 。 “目前尚不清楚预算缩减或修正的幅度有多大，”吉隆坡一资深的马 来西亚银行交易商在论及政策改变时表示。 该名交易商补充称，油价料进一步下跌，也有可能损及马币。 **泰铢** 泰铢兑美元一度上涨0.5%至32.48泰铢，为10月31日以来最强水准。 “部分亚洲国家货币如今已成了避险货币，泰铢也是其中之一，”一 名曼谷的汇市交易员称。 不过多位分析师指出，泰铢回吐部分稍早涨幅，因央行疑似干预阻升 。 泰铢200日均线位置位于32.44，泰铢自去年10月底以来就一直处于此 均线下方。 亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 117.10 117.67 +0.49 +2.19 1 19.66 坡元 1.3278 1.3265 -0.10 -0.14 1 .3260 台币 31.488 31.645 +0.50 +0.73 3 1.718 韩元 1076.78 1077.30 +0.05 +2.09 10 99.30 泰铢 32.56 32.64 +0.25 +1.04 32.90 菲律宾披索 44.59 44.68 +0.20 +0.29 44.72 印尼卢比 12595.00 12585.00 -0.08 -1.71 123 80.00 印度卢比 61.70 61.87 +0.28 +2.16 63.03 马币 3.5625 3.5595 -0.08 -1.85 3 .4965 人民币 6.2157 6.2066 -0.15 -0.19 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 戴素萍/张明钧; 审校 张若琪/于春红)