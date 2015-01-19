版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:24 BJT

新兴汇市：人民币带领亚币走跌，马币下跌无视政府政策调整计划

路透1月19日 - 
    印尼卢比 小跌，受企业美元需求影响。
    
    不过泰铢兑美元 触及近三个月高点，因有外资机构投资人需
求。
    
    不过在欧洲央行周四政策会议之前，投资人对于大举建立新兴亚洲货
币仓位有所迟疑。各界预期欧洲央行将推出购买政府公债计画，藉以抗击
通缩。
    
    “本周亚洲汇市料走势震荡，欧洲央行会议之前没有明确走向，”瑞
典北欧斯安银行(SEB)驻新加坡亚洲策略主管Sean Yokota表示。
    
    “这个事件有可能造成大涨或大跌。我对于本周的建议是降低风险，
且不作方向押注。”
    
    马币(林吉特)兑美元走低，因油价下跌，且人民币不振。
    
    马币更面临着与每日定盘有关的美元需求、以及邻国坡元买盘的压力
。
    
    “目前尚不清楚预算缩减或修正的幅度有多大，”吉隆坡一资深的马
来西亚银行交易商在论及政策改变时表示。
    
    该名交易商补充称，油价料进一步下跌，也有可能损及马币。
    
    
    **泰铢**
    
    泰铢兑美元一度上涨0.5%至32.48泰铢，为10月31日以来最强水准。
    
    “部分亚洲国家货币如今已成了避险货币，泰铢也是其中之一，”一
名曼谷的汇市交易员称。
    
    不过多位分析师指出，泰铢回吐部分稍早涨幅，因央行疑似干预阻升
。
    
    泰铢200日均线位置位于32.44，泰铢自去年10月底以来就一直处于此
均线下方。
    

                                    亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            117.10    117.67   +0.49   +2.19    1
19.66
    坡元            1.3278    1.3265   -0.10   -0.14    1
.3260
    台币          31.488    31.645   +0.50   +0.73    3
1.718
    韩元           1076.78   1077.30   +0.05   +2.09   10
99.30
    泰铢             32.56     32.64   +0.25   +1.04     
32.90
    菲律宾披索       44.59     44.68   +0.20   +0.29     
44.72
    印尼卢比      12595.00  12585.00   -0.08   -1.71  123
80.00
    印度卢比       61.70     61.87   +0.28   +2.16     
63.03
    马币            3.5625    3.5595   -0.08   -1.85    3
.4965
    人民币          6.2157    6.2066   -0.15   -0.19    6
.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=
    
    
    
    

 (编译 戴素萍/张明钧; 审校 张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐