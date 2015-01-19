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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:08 BJT

《汇市简讯》日本央行1月21日可能扩大宽松措施，日债上扬

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    * 相关媒体报导没有太多，但日本公债及日本货币市场上涨
    * 传言称日本央行周三可能宣布购买公债以外更多措施
    * 由于公债收益率处于纪录低位，而且供应受限，日本央行很难购买
更多公债
    * 期货及互换等金融衍生品带动日本公债及货币市场上涨
    * 东京银行间拆放款利率(TIBOR)下跌
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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