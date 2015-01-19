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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:08 BJT

欧洲金融：瑞士央行弃守瑞郎汇率上限，因预期ECB将实施QE--卢森堡财长

**紧急情况**

“对于瑞士当局而言，这是个紧急状况。他们知道若量化宽松出笼，压力一定会大到让他们守不住瑞郎汇价上限。”

“因此，他们预期到了这点，并预防他们免于耗用大量的外汇储备，”Gramegna指出，他并称本周“有可能”推出量化宽松措施。

Gramegna即将在7月担任欧元集团主席，他曾表示，尽管当前市场动荡，他不预期左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日希腊大选中胜出会导致新一波危及欧元区完整性的金融危机。

Gramegna说，“比起三年前希腊危机为市场动荡主要因素之时，欧洲目前对于紧张情势的防备工作更为完善。”(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉)
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