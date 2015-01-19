台湾股市：受累于陆股重挫收敛涨幅，短线大盘料陷入整理

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月19日 - 台湾股市周一小幅收高，分析师指出，台股开盘随美股反弹，但中国整顿券商融资融券业务之举令陆股重挫，指数开高后涨幅渐显收敛，短线盘势料陷入整理。
台湾加权指数 小幅收涨0.39%或35.77点，报9,174.06点；成交初值 为890.70亿台币，上交易日修正后为1,158.77亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，由于周一美国金融市场休市一天，明日台股仍将聚焦陆股走势是否回稳，今日台股交投量缩显示操作态度偏向保守，大盘指数料回归整理格局，短线区间暂看在9,040-9,300点。
〞陆股大跌，台股现在就是整理盘，难有表现。〞他说。
此外，德盛科技大坝基金经理人廖哲宏表示，月底金管会公布台股扬升方案后，预计政策支撑下，有利吸引资金流入，为台股注入上涨动能，但由于现阶段盘势将在高档狭幅区间整理，不宜任意追高。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施等。
美国股市上周五在连跌五个交易日后反弹，能源股也大幅反弹走强，此前数据显示美国经济增长势头仍然稳健。
本地时间14:08时，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 走高0.89%涨幅最大，沪综指 则走跌7.28%。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率