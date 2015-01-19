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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:26 BJT

台湾股市：受累于陆股重挫收敛涨幅，短线大盘料陷入整理

路透台北1月19日 - 台湾股市周一小幅收高，分析师指出，台股开盘随美股反弹，但中国整顿券商融资融券业务之举令陆股重挫，指数开高后涨幅渐显收敛，短线盘势料陷入整理。

台湾加权指数 小幅收涨0.39%或35.77点，报9,174.06点；成交初值 为890.70亿台币，上交易日修正后为1,158.77亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，由于周一美国金融市场休市一天，明日台股仍将聚焦陆股走势是否回稳，今日台股交投量缩显示操作态度偏向保守，大盘指数料回归整理格局，短线区间暂看在9,040-9,300点。

〞陆股大跌，台股现在就是整理盘，难有表现。〞他说。

此外，德盛科技大坝基金经理人廖哲宏表示，月底金管会公布台股扬升方案后，预计政策支撑下，有利吸引资金流入，为台股注入上涨动能，但由于现阶段盘势将在高档狭幅区间整理，不宜任意追高。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施等。

美国股市上周五在连跌五个交易日后反弹，能源股也大幅反弹走强，此前数据显示美国经济增长势头仍然稳健。

本地时间14:08时，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 走高0.89%涨幅最大，沪综指 则走跌7.28%。（完）
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