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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收贬但跌幅缩减，受日圆涨势支撑

路透首尔1月19日 - 韩元兑美元周一小幅收贬，但缩减稍早跌幅，追随日圆 升势。中国股市重挫引发一波日圆的避险买盘。

韩元兑美元 周一在国内收报1,078.0，上周五本地收盘价为1,077.3。(完)

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