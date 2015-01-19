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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月19日

路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           210,600           +10,200
    锡            12,110              持平
    铅           215,725              -100
    锌           655,150            -2,950
    铝         4,114,755            -7,825
    镍           417,900              -618
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         80,700               +60
    
    注：NASAA为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据   库存分布      品种  库存数据   库存分布
 种                                            
 铜  <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LO  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
     KS>        C-GRD>              KS>        -GRD>
 铝  <MAL-STOC  <0#MALSTX-LO  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
     KS>        C-GRD>              KS>        -GRD>
 锌  <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LO  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
     KS>        C-GRD>        金    KS>        -GRD>
 镍  <MNI-STOC  <0#MNISTX-LO  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
     KS>        C-GRD>        A     KS>        -GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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