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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:29 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，美联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降
。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来
应对过低的通胀率。圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥一活动上表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但
没有低到需要维持零利率的地步。 
    
    中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政
策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止
过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。 
    
    卢森堡财长对路透表示，瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限，是因为预期欧洲央行(ECB)很可能会采取量
化宽松(QE)措施。 
    
    对于瑞士取消汇率上限所引发的大波动，香港财政司司长曾俊华表示，香港维持港元兑换美元汇率稳定，
乃是经济的“定海神针”，政府亦无意作出改变。 
    
    了解日本央行想法的消息人士透露，该央行周三结束政策会议时，料将下一财年核心消费者物价涨幅从10
月时预估的1.7%调降至1.5%以下。消息人士也表示，日本央行也将在季度报告的长期预测中，上修对下一个财
年的经济成长预估。那可能有助于让日本央行维持政策不变的立场上站得住脚。 
    
    根据路透调查，巴西央行周三(1月21日)料将连续第三次加息，以平息对其承诺终结持续数年的高通胀局
面的质疑。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11.75%                2014年12月3日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)
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