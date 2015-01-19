美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，美联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降 。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来 应对过低的通胀率。圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥一活动上表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但 没有低到需要维持零利率的地步。 中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政 策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止 过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。 卢森堡财长对路透表示，瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限，是因为预期欧洲央行(ECB)很可能会采取量 化宽松(QE)措施。 对于瑞士取消汇率上限所引发的大波动，香港财政司司长曾俊华表示，香港维持港元兑换美元汇率稳定， 乃是经济的“定海神针”，政府亦无意作出改变。 了解日本央行想法的消息人士透露，该央行周三结束政策会议时，料将下一财年核心消费者物价涨幅从10 月时预估的1.7%调降至1.5%以下。消息人士也表示，日本央行也将在季度报告的长期预测中，上修对下一个财 年的经济成长预估。那可能有助于让日本央行维持政策不变的立场上站得住脚。 根据路透调查，巴西央行周三(1月21日)料将连续第三次加息，以平息对其承诺终结持续数年的高通胀局 面的质疑。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.75% 2014年12月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王兴亚；审校 艾茂林)