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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:27 BJT

日本股市：受益于美数据强劲和日圆疲弱而上涨，获利预警推低夏普

不过交投清淡，仅有20.40亿股换手，创下12月30日以来最低，因周
一美国逢假期休市，市场参与者较少。
    
    东证股价指数 上涨0.6%，至1,372.41，JPX日经400指数<.JPX
NK400>上涨0.7%，至12,469.58点。(完)
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