《交易视点》中国经济动能放缓，债券收益率仍将继续走低--中金

路透上海1月19日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在国内外风险事件频发的环境下，国内投资者的风险偏好也在逐步降低，推动资金逐步回流无风险和低风险资产。在全球债券收益率持续下降，中国经济动能放缓，通胀持续低迷的环境下，债券收益率仍将继续走低。

从铜价和中国国债收益率的相关性来看，铜价破位下行也意味着中国国债不缺乏收益率向下的想象力空间。债券仍是等风来的节奏，其他资产可以空，但债券目前不宜空。

债券收益率第一个目标位至少可以参照2012年7月份全球收益率低点时的水平，即10年期国债3.2%-3.3%，10年国开3.7%-3.8%。如果是流动性而不是经济基本面导致的收益率反弹，则每次反弹都是加仓的机会。

**黑天鹅频发**

2015年注定是不太平的一年，新年至此，全球金融市场黑天鹅频发，市场波动加剧。油价下跌和美元走强推动其他大宗商品价格也逐步走低。2014年价格相对抗跌的铜，在上周出现了大幅的暴跌。

铜的暴跌引发了其他有色金属的破位，比如锌和铅。对于原油、黑色金属和有色金属，我们认为后续还有下跌的空间。

原油和铜的暴跌虽然引发了较大的冲击，但其轰动程度远比不上瑞士央行的突然降息和放弃欧元兑瑞郎1.2的下限。瑞士央行这一举动完全令市场猝不及防。当头一棒导致金融市场巨幅波动，导致不少交易头寸被迫止损，避险情绪推动美元价格上涨。

我们计算的股市、债市、汇率和大宗商品价格的波动率指数在最近一段时间急剧上升。黄金价格的暴涨以及全球国债收益率的急跌充分体现了这种避险情绪的升温。

往后看，在最近的一两周，全球市场还将面临巨大的不确定性，黑天鹅若隐若现。

首先是1月22日的议息会议上，欧央行可能会祭出5000亿欧元的新一轮QE，允许欧元区各国央行购买自身国家发行的国债和高等级债券，购买可能持续到通胀水平回升到2%的目标位。

其次是1月25日的希腊大选有可能导致希腊脱离欧元区，从而带来连锁冲击。一旦希腊退出欧元区，可能触发债务重组，导致欧元区成员国政府出现损失。近期希腊国债收益率持续攀升已经体现出市场的这种担忧。

全球风险偏好降低的同时，我们也看到国内的风险事件逐步增加，国内风险偏好也同步下行。

首先，1月初地方政府上报了政府债务规模之后，而新的债务审计结果在短期间可能还出不来，不排除要到两会之后。在结果尚不明朗的情况下，会制约银行信贷投放。

其次，房地产领域风险有所增加，除了房地产投资需求仍疲弱以外，佳兆业事件愈演愈烈，开始向深圳其他本土开发商蔓延，可能导致银行和其他金融机构对房地产企业的信用投放愈加谨慎，使得房地产企业融资难度上升。

再者，银监会限制委托贷款以及证监会约束券商两融都对风险资产产生不利影响。预计后续非标业务会进一步萎缩，对房地产和城投企业的债务滚动造成障碍。短期内，两融规模可能不升反降，从资金面以及情绪面冲击股市，使得股市的火热有所降温。

**富贵稳中求**

在国内外风险事件频发的环境下，国内投资者的风险偏好也在逐步降低，推动资金逐步回流无风险和低风险资产。包括最近银行理财销售重新回归正常，国内利率债以及高等级信用债的收益率年初以来也持续回落，高等级信用利差压缩回到历史较低水平。

我们在12月22日周报《一季度行情可期》中提到：“从基本面来看，货币政策的放松仍有必要。但货币政策的放松也面临现实的制约，放松需要更讲究技巧和时间点。近期美元走强以及全球新兴市场货币的贬值是限制央行放松的原因之一。

但更多的顾虑可能来自股市的影响。一个悖论是如果央行继续放松，可能更多的资金会进入股市，金融杠杆也会更高，央行的放松可能被会进入股市的洪流给稀释掉。因此放松的方向是明确的，但放松的路径可能不是一蹴而就的。

这次证监会开始限制股市杠杆，减少资金的脱实向虚，使得后续货币政策放松的空间被打开。

1月份公布的12月份经济数据以及1月份PMI数据可能是市场近期关注的焦点，主要是要证实或者证伪目前经济的复苏。1月份数据也将成为央行判断是否需要加大放松力度的依据。

尽管12月份和1月份的信贷投放可能都不少，但资金可能还未有效流入实体经济，经济动能可能继续疲弱，而通胀则是继续下行的节奏，我们预计1月份CPI将跌破1%，可能降至0.8%-0.9%的水平。

**失业无碍，就业有忧**

中国劳动力市场面临老龄化、城镇化和经济转型三个基本环境，这对于理解就业指标含义以及判断就业形势非常重要。

第一，由于人口结构老龄化，劳动年龄人口开始减少，劳动力供给下降。

第二，随着劳动力供给下降，城镇化背景下劳动力的城乡转移将主导就业市场，这可能带来劳动参与率下行压力和失业率上行压力。

第三，在经济增速持续下行背景下，经济结构调整将抬升自然失业率水平。

城镇新增就业没有剔除失业，不能完全反映城镇就业情况，城镇净增就业更适合用来衡量城镇就业情况。城镇新增就业人数是指报告期内城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数，没有剔除失业数据，可能显着高估实际就业增量，因此不能完全反映城镇就业情况。

城镇净增就业能较好反映实际经济增长情况，优于城镇新增就业指标。由于城镇净增就业主要是乡村劳动力转移人口，需要结合城镇净增人口进行综合分析。

城镇登记失业率部分反映失业率变动趋势，城镇调查失业率较好反映城镇失业状况，但需面临较多困境。

一是城镇调查失业率多少合适不明确，二是城镇长期失业率偏高，三是城镇劳动参与率下降，四是乡村隐性失业和农民工失业问题。

由于求职者寻找工作的首要途径不是公共就业服务机构，求人倍率指标可能出现系统性偏差，其绝对水平并不能准确反映实际就业情况。综合分析，城镇净增就业是衡量就业最优指标。

随着城镇净增就业减少，尽管城镇失业增长有限，但经济整体就业压力较大。

一是城镇储户调查问卷显示居民对未来就业预期较悲观，二是经济增速持续下行而名义工资增速持续低迷，三是净增外出农民工减少反映劳动力从乡村到城镇转移放缓，四是中采制造业PMI就业指数持续下行。

不过，由于劳动力城乡转移主导就业市场，城镇失业率可能保持在较低水平，经济整体就业压力更多体现在经济增长和名义工资增速上。(完)