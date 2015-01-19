路透基点：信大水泥签署3,000万美元再融资，额度分配出炉--TRLPC

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，信大水 泥股份有限公司的中国内地子公司3,000万美元五年期贷款于1月15日签署 。 牵头行兼簿记行是中国信托商业银行、兆丰国际商业银行，分别承贷 1,000万美元。 中国信托商业银行还担任额度代理行，兆丰国际商业银行担任文件准 备行。 玉山银行承贷460万美元，台湾合作金库银行和上海商业储蓄银行分 别承贷360万美元和180万美元。 贷款由江苏新宁新型建材有限公司借入，台湾信大水泥提供担保，贷 款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。如果台北外汇 经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor相差超过35个基点，借款 人将支付超过的部分。 如果贷款没有全额提取，将收取20个基点的承诺费。 该贷款有两年宽限期，将分七期每半年不等额偿还：10%(1-5期)和25 %(6-7期)。 所筹资金将用于为信大水泥2010年的贷款提供再融资，当时是为成立 江苏新宁新型建材公司而筹资，那笔5,000万美元五年期贷款的利率为较L IBOR加码106基点。(完) (编译 白云; 审校 高琦)