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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:36 BJT

标题新闻：印尼央行预估2015年经常帐赤字相当于GDP的3.3-3.5%，高于2014年估计值3%

注：GDP为国内生产总值的缩写

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