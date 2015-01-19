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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:55 BJT

日本债市：央行买债结果激励公债上升，10年券收益率触及纪录低位

10年期日本公债期货价格 最高涨至148.65，收报148.62，当日涨幅为0.22点。

日本央行周一共买入7,800亿日圆五年期以上的公债。市场人士卖兴有限，进一步刺激了买盘。

市场淡化日股反弹的影响。日股日经指数 涨0.9%至17,014.29点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%

五年期公债 0.005% -1.0 0.015%

10年期公债 0.205% -3.0 0.235%

20年期公债 0.870% -3.5 0.905%

30年期公债 1.075% -1.0 1.085%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.62 +0.22 148.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

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日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/艾茂林; 审校 蔡美珍/王兴亚)
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