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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 15:04 BJT

中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限六个月

路透上海1月19日 - 中国财政部周一公告，将于周四(22日)进行今年第一期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

刊登在财政部网站的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为1月22日，到期日为7月23日，具体招投标时间为1月22日上午上午9:00至9:30。

2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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