台湾货币市场：1月20日及本提存期资金预期变化一览表

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透台北1月20日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期957.00亿台币。 --公债付息101甲2期3息及103甲2期1息共计16.948975亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)3,395.3亿台币： 01/21 806.00亿台币 01/22 3,194.00亿台币 01/23 3,571.50亿台币 01/26 2,457.00亿台币 01/27 2,464.50亿台币 01/28 2,270.50亿台币 01/29 14.00亿台币 01/30 19.00亿台币 02/02 6,759.80亿台币 02/03 1,839.00亿台币 --公债还本付息44.1225亿台币。 1/22 88甲3期16息 14.1225亿台币 1/28 99甲2期5息 13.5亿台币 1/28 102甲3期2息 10.5亿台币 1/29 103甲3期1息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/23：英国骏懋银行(莱斯银行) 发行30年期美元零息债3.15亿美元。 --1/23：财政部发行20年期公债104/2期，预估金额400亿台币，20日标售。 --1/23：Air Liquide Finance发行七年期宝岛债5亿人民币。 --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。 --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M