更新版 1-中国金融：结汇意愿低令12月外占减逾千亿，低增或下滑势头料延续

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 去年12月金融机构外汇占款增量为七年最低
* 美元升值导致境内结汇意愿低是主因
* 外汇占款低增或下滑的势头仍会持续
* 12月财政存款减少12,706亿元，投放低于预期 (新增更多评论和背景)
路透北京1月19日 - 中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。
业内人士指出，在央行退出常态化干预后，外汇占款主要受到汇率预期和资本流动的影响，人民币汇率在12月明显贬值，国际市场美元走强，导致企业结汇意愿低迷，是外占偏低的主因。
“资本外流肯定是存在的，但规模尚难测算，随着中国对外投资规模的不断扩大，其对外占的影响也日益上升，不能简单的认为一定是资本外流导致外占的波动。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出。
他并指出，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续，这将继续对资金面带来抽紧作用，加大央行对冲流动性的压力。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，12月末金融机构外汇占款余额为294,090.46亿元，当月减少1,183.65亿元。外汇占款上次下降是在8月。
12月人民币对美元即期汇率 下跌0.95%，创出九个月来最大单月跌幅，并以全年贬值2.4%告别四年升值路。去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。
**去年12月释放流动性低于预期**
对于去年12月财政性存款减少12,706.4亿元，市场人士表示，历年年底都是财政存款投放高峰，2014年年末的投放量实际上略低于市场预期，也低于2013年的12月，这可能与经济减速的环境，财政增长乏力有关。
央行数据显示，12月财政性存款减少12,706亿元，与外汇占款结合起来表明12月份市场因此增加了11,522亿元的流动性。而2013年12月财政性存款则大减14,603亿，与外汇占款结合起来表明当月流动性增加17,332亿元。
“14年比13年其实是大幅萎缩了，所以在14年年末，银行间对流动性的感受是没有往年年末那么宽松的。”刘东亮提到。
中国人民银行此前公布数据称，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于央行去年全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%;去年12月新增人民币贷款6,973亿元，全年新增信贷9.78万亿元。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主 要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财 政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。( 完)
更多细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 张喜良/黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率