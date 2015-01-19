更新版 1-中国金融：结汇意愿低令12月外占减逾千亿，低增或下滑势头料延续

* 去年12月金融机构外汇占款增量为七年最低

* 美元升值导致境内结汇意愿低是主因

* 外汇占款低增或下滑的势头仍会持续

* 12月财政存款减少12,706亿元，投放低于预期 (新增更多评论和背景)

路透北京1月19日 - 中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。

业内人士指出，在央行退出常态化干预后，外汇占款主要受到汇率预期和资本流动的影响，人民币汇率在12月明显贬值，国际市场美元走强，导致企业结汇意愿低迷，是外占偏低的主因。

“资本外流肯定是存在的，但规模尚难测算，随着中国对外投资规模的不断扩大，其对外占的影响也日益上升，不能简单的认为一定是资本外流导致外占的波动。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出。

他并指出，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续，这将继续对资金面带来抽紧作用，加大央行对冲流动性的压力。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，12月末金融机构外汇占款余额为294,090.46亿元，当月减少1,183.65亿元。外汇占款上次下降是在8月。

12月人民币对美元即期汇率 下跌0.95%，创出九个月来最大单月跌幅，并以全年贬值2.4%告别四年升值路。去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。

**去年12月释放流动性低于预期**

对于去年12月财政性存款减少12,706.4亿元，市场人士表示，历年年底都是财政存款投放高峰，2014年年末的投放量实际上略低于市场预期，也低于2013年的12月，这可能与经济减速的环境，财政增长乏力有关。

央行数据显示，12月财政性存款减少12,706亿元，与外汇占款结合起来表明12月份市场因此增加了11,522亿元的流动性。而2013年12月财政性存款则大减14,603亿，与外汇占款结合起来表明当月流动性增加17,332亿元。

“14年比13年其实是大幅萎缩了，所以在14年年末，银行间对流动性的感受是没有往年年末那么宽松的。”刘东亮提到。

中国人民银行此前公布数据称，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于央行去年全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%;去年12月新增人民币贷款6,973亿元，全年新增信贷9.78万亿元。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主 要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财 政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。( 完)

更多细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 张喜良/黄凯)