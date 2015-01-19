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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 15:04 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国股市大跌牵动市场

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    * 美元/日圆下跌0.15%，澳元/日圆下滑0.53%，澳元/美元持平，美
元/人民币涨0.18%
    * 中国沪综指挫跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅，香港恒生指数午盘
中跌2%，日股日经指数收升0.89%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4
4%，美债收益率报1.8150%   
    * 欧洲央行“不顾一切”保护欧元决心面临关键考验 
    * 中国证监会整顿券商两融业务，大盘受惊证券股遭踩踏 
    * 中国12月70个大中城市房价同比续跌，成交量环比增长创年内新高
 (完)
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 (编译 张若琪 审校 王洋)
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