中国汽车：电动汽车在十年内的销售占比将达11-15%，跑车为热选--毕马威

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，中国更严格的环保要求以及急速的城镇化将为电动汽车开辟广阔的市场空间，预期到2025年电动汽车的销售占比将会达到11-15%，主要受小型汽车和跑车需求引领。
毕马威最新一份全球汽车业高管人员年度调查报告访问来自31个国家的200名高管人员，当中有25名来自中国。受访公司包括汽车制造商、供应商、代理商、金融服务机构等。
调查发现，68%中国受访者预期2025年电动汽车（包括混合动力汽车、电池汽车和燃料电池汽车）占整体新车登记的比例将达到11-15%。
“中国在电动汽车及电池生产方面仍处于发展初期，本土汽车主机厂商目前制造的电动汽车型号并不特别受消费者青睐。”毕马威中国合伙人兼汽车业主管黎国勇称，“然而，中国拥有迄今为止全球最大的研发预算，显示中国不会满足于仅仅赶上较成熟生产商的传统内燃机技术，而更渴望超越竞争对手。”
他并指出，中国空气污染问题日益严重、燃油价格上升、排放规定逐步收紧，加上急速的城镇化为电动汽车开辟了广阔的市场空间，但同时也需要汽车业生态系统本身能够进一步破旧立新，而法规和税务优惠是促进这种破坏性创新的助燃剂。
中国是全球最大汽车市场。据中国汽车工业协会的数据，2014年中国汽车总销量约2,350万辆，按年增长6.9%；其中，新能源汽车销量约7.5万辆。
毕马威的调查又显示，中国受访者预期各类型汽车的销量都将显着上升。84%受访者认为基本和小型汽车以及跑车的需求将会上升并将带领增长，反映市场正迅速成熟。
调查指出，未来五年有20家汽车主机厂商将赢得更大的环球市场份额，其中6家来自中国。在金砖四国中，中国仍然是投资首选地，三分之二的全球受访者计划增加在华投资，而计划增加在巴西、俄罗斯和印度投资的受访者只有50-57%。
此外，62%的全球受访者认为两年内中国的汽车出口量将超过200万辆，而东南亚市场在未来五年将为中国和其他金砖四国的汽车生产商提供最大的增长机会。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率