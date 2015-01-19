更新版 1-中港证券：证监会主席称将推动内地与香港两地基金互认及跨境投资便利化

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 进一步推动内地与香港两地基金互认
* 完善QFII和RQFII以及QDII制度
* 简化审批内地企业海外上市程序
* 支持推动两地跨境财富管理业务发展 (新增更多细节)
路透北京1月19日 - 中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展，并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。
肖钢在亚洲金融论坛上讲话称，近年来内地财富管理需求旺盛，但境内产品种类和参与境外投资途径有限，资产配置范围受限，沪港通开启为两地财富管理行业提供了新的发展空间。下一步证监会将不断优化沪港通机制，充分发挥好其桥梁纽带作用。
“我们准备进一步完善这些制度，使得跨境的投资更加便利化。当然我们也要推进内地的投资者到香港来投资，也就是完善我们的QDII制度。”他称。
肖钢表示，内地和香港两地规则差异是客观存在的，沪港通是在承认两地规则差异的前提下进行的，双方投资者适应对方规则的差异还需要一定的时间，当前两地投资者首先要熟悉对方的规则，了解对方的市场。
他并指出，中国证监会一直支持内地企业海外上市。证监会主张企业到海外上市由其自主选择。历史表明，内地企业海外上市的首选是香港。为便利企业海外上市，证监会简化了很多审批程序，取消了企业盈利要求，未来在境内上市也可以不要盈利的条件。
他并称，将努力实现亚洲金融市场在规则、制度、标准方面的协调与对接，提高基础设施的通用性，增强亚洲地区跨境投融资的便利性，加强亚洲金融机构及从业人员的交流合作。中国“一带一路”战略的实施，将为亚洲财富管理提供新的增长点。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率